13 апреля, 18:54

Медведев вспомнил антиутопию «1984» Оруэлла, говоря о блокировке Ормуза

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на планы Вашингтона заблокировать Ормузский пролив. Зампред намекнул на двойные стандарты и тоталитарность режима в США. Он вспомнил антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла.

«В то время, как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать. Блокировка — равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, «война — это мир», написал Медведев на своей странице в соцсети X.

«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила» — знаменитый лозунг из антиутопического романа Оруэлла «1984». Эти фразы показывают подмену понятий со стороны тоталитарной власти.

Трамп угрожает отправлять на дно корабли у зоны блокады Ормузского пролива
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде иранских портов с 14 апреля. Переговоры в Исламабаде провалились. Из-за этого ограничения коснутся судов, которые заходят в иранские гавани и покидают их. Транзит через Ормузский пролив к другим странам сохранится. Трамп также заявил о намерении уничтожить мины — по версии Вашингтона, Иран мог разместить их в акватории. На фоне этих событий цены на нефть резко выросли. Часть танкеров начала менять маршруты — суда обходят опасный участок.

BannerImage
Лия Мурадьян
