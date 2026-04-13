Медведев вспомнил антиутопию «1984» Оруэлла, говоря о блокировке Ормуза

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на планы Вашингтона заблокировать Ормузский пролив. Зампред намекнул на двойные стандарты и тоталитарность режима в США. Он вспомнил антиутопию «1984» Джорджа Оруэлла.

«В то время, как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать. Блокировка — равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, «война — это мир», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

«Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила» — знаменитый лозунг из антиутопического романа Оруэлла «1984». Эти фразы показывают подмену понятий со стороны тоталитарной власти.