Новая атака на порты Одесской области: в Измаиле повреждены инфраструктура и судно
Ночью 14 апреля российские беспилотники вновь ударили по объектам морской инфраструктуры в Одесской области. На этот раз под атакой оказался порт Измаила, сообщили украинские власти.
По словам вице-премьера Алексея Кулебы, на территории порта зафиксировали несколько попаданий. Повреждены отдельные элементы инфраструктуры и оборудование, а после одного из ударов начался пожар, который быстро потушили. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в порту также повреждены причал и баржа.
Измаил находится на Дунае у границы с Румынией и за последние годы стал одним из ключевых логистических узлов Украины. Именно поэтому порт и связанные с ним маршруты регулярно оказываются под ударами. Несмотря на ночную атаку, украинская морская администрация заявила, что порт продолжает работу.
