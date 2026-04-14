Новая атака на порты Одесской области: в Измаиле повреждены инфраструктура и судно

Ночью 14 апреля российские беспилотники вновь ударили по объектам морской инфраструктуры в Одесской области. На этот раз под атакой оказался порт Измаила, сообщили украинские власти.

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, на территории порта зафиксировали несколько попаданий. Повреждены отдельные элементы инфраструктуры и оборудование, а после одного из ударов начался пожар, который быстро потушили. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в порту также повреждены причал и баржа.

Измаил находится на Дунае у границы с Румынией и за последние годы стал одним из ключевых логистических узлов Украины. Именно поэтому порт и связанные с ним маршруты регулярно оказываются под ударами. Несмотря на ночную атаку, украинская морская администрация заявила, что порт продолжает работу.