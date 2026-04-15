15 апреля, 19:04

Песков: РФ готова помочь в стабилизации на Ближнем Востоке, но не навязываться

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия готова предпринять все необходимые шаги для достижения стабильности на Ближнем Востоке, но не намерена никому навязывать своё посредничество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today.

«Мы не намерены навязывать кому-либо свое присутствие, однако готовы предпринять любые шаги, необходимые для обеспечения мира, стабильности и предсказуемости в регионе», — сказал представитель Кремля.

Совбез РФ: США и Израиль готовят операцию в Иране под видом переговоров

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что цели военной операции против Ирана достигнуты, и теперь можно переходить к завершению конфликта. Президент Дональд Трамп объявил операцию завершённой. Второй раунд прямых переговоров между США и Ираном запланирован на 16 апреля в Исламабаде. Россия надеется на постепенную нормализацию ситуации на Ближнем Востоке и что боевые действия не возобновятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Анастасия Никонорова
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
