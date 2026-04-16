Папа римский родил сына прямо на площади: Загадочная история Иоанна VIII из IX века

Недавно стало известно о медийной атаке президента США Дональда Трампа на Ватикан. И тут Life.ru вспомнил одну очень занимательную легенду середины IX века! Представьте: Вечный город, тишина соборов. После ухода папы Льва IV престол святого Петра занимает новый владыка — Иоанн VIII. Современники сходятся во мнении: его правление отличается добродетелью и твёрдостью.

Но однажды во время пышной процессии по Священной дороге случается невообразимое: первосвященник спотыкается, его лицо искажается болью, и на глазах у застывшей толпы он рожает младенца. Так, согласно древней молве, рухнул величайший подлог в истории католической Церкви — под рясой папы скрывалась женщина? Давайте обо всём по порядку.

Кто же эта загадочная обманщица?

Правда ли, что в IX веке папа римский был женщиной? Легенда об Иоанне Английской. Фото © Wikipedia / Робине Тестар

Самые популярные версии легенды рисуют нам портрет Иоанны Английской. Будущая папесса рождается в IX столетии то ли в немецком Майнце, то ли в туманной Англии — точно неизвестно. Её пытливый ум и неутолимая жажда знаний — непозволительная роскошь для женщины той эпохи. Воспылав любовью к монаху, она совершает отчаянный шаг: переодевается в мужское платье, принимает постриг под именем Иоанн Англиканус и входит в мир, закрытый для её пола. Её интеллект, дар убеждения и показное благочестие прокладывают дорогу в Рим. В сердце христианства «брат Иоанн» делает головокружительную карьеру: получает кардинальскую шапку, а в 855 году, после кончины Льва IV, восходит на папский престол. Но в какой момент всё пошло не по плану?

Драма на мостовой

Папа римский родил младенца на глазах у толпы: легенда из середины IX века. Фото © Wikipedia / Friedrich Spanheim

Её понтификат в целом описывают как успешный. Но расплата настигает героиню самым немыслимым образом. Согласно «Хронике пап и императоров» Мартина Опавского, во время крестного хода из Собора святого Петра в Латеранскую базилику у понтифика вдруг начинаются родовые схватки. Ребёнок появляется на свет прямо на мостовой! Далее версии расходятся: либо разъярённая толпа забивает обманщицу насмерть, либо она умирает от родовых мук. Кто-то в это вообще верит?

Почему эту легенду любят больше, чем факты?

Существовала ли женщина, занимавшая пост папы римского? Легенда или исторический факт? Фото © Wikipedia / Лукас Кранах Старший

Для средневекового обывателя эта легенда стала доказательством того, что грех и коварство могут гнездиться в самом сердце Церкви. Ну а для критиков папства, особенно в эпоху Реформации, — это стало идеальным поводом для обвинений. Есть слухи, что после скандала даже ввели унизительную процедуру проверки пола.

Что говорят историки?

Папа римский IX века был женщиной? Что говорят об Иоанне современные историки? Фото © Wikipedia

У современных историков есть мнение: папессы Иоанны не существовало. Ни один документ не фиксирует ни присутствие женщины на престоле, ни подобного скандала. Первые намёки всплывают лишь спустя 400 лет, в XIII веке. К тому же после смерти Льва IV престол сразу же занял Бенедикт III — никакого двухлетнего промежутка для «Иоанна VIII» в летописях нет. Скорее всего, легенда родилась как политическая сатира или пропаганда в разгар борьбы между папством и светскими правителями. Но почему легенда строится вокруг женского образа?

Хотя самой папессы никогда не было, легенда о ней не возникла на пустом месте. В раннехристианской традиции известны сюжеты о святых, переодевающихся в мужскую одежду ради спасения или знаний, — например, святая Марина. Если вам интересно узнать легенду о женщине, которая жила под видом монаха Мариноса — обязательно напишите в комментариях! Итак, судя по всему, папессы Иоанны никогда не существовало. Зато легенда эта стала настоящим культурным артефактом! И пусть историки поставили точку, теория о женщине, которая осмелилась занять трон святого Петра, продолжает волновать воображение до сих пор. А ещё недавно Life.ru опубликовал историю Леонардо да Винчи. Там мы рассказываем, почему гений Возрождения до сих пор остаётся загадкой для науки!