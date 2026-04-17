Буданов* заявил о планах привлечь больше африканцев на Украину

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*, внесённый в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, заявил, что Киев намерен активнее привлекать выходцев из африканских стран. Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, такая мера рассматривается как один из способов закрыть дефицит рабочих рук. На этом фоне украинским ведомствам уже поручили пересмотреть подход к въезду и легализации иностранцев.

Буданов* сообщил, что МИД и СБУ должны срочно проработать изменения в перечень стран миграционного риска. Этот список влияет на правила въезда для иностранцев и их дальнейшее оформление на территории страны.

Он пояснил, что жёсткий подход связан с угрозой нелегальной миграции. По его версии, часть приезжих может использовать Украину как транзитную территорию для дальнейшего выезда в другие государства.

«Где-то две или три недели назад я проводил большое совещание по нашим взаимоотношениям с Африкой. Протокольным решением было поручить МИД и СБУ срочно проработать изменения в список стран миграционного риска», — сказал он.

Ранее Буданов* также говорил, что многие украинцы, покинувшие страну, не вернутся обратно без дополнительных условий. Среди главных факторов он называл гарантии безопасности и понятные экономические перспективы.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга