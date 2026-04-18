Двух заместителей главы ФССП по Москве отправили в СИЗО
Суд в Москве отправил под стражу двух заместителей руководителя столичного управления ФССП по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.
Сергея Хренова и Евгению Клименко задержали на рабочих местах. Им инкриминируют получение взяток в особо крупном размере. В служебных кабинетах провели обыски.
«Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста в отношении двух высокопоставленных чиновников из ГУ ФССП по Москве, Хренова и Клименко», — говорится в сообщении.
Сергей Хренов занимает руководящую должность с 2021 года. Евгения Клименко перешла в управление на год раньше. Уголовное дело расследуют по статье 290 УК РФ.
