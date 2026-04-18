Двух заместителей главы ФССП по Москве отправили в СИЗО

Суд в Москве отправил под стражу двух заместителей руководителя столичного управления ФССП по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

Сергея Хренова и Евгению Клименко задержали на рабочих местах. Им инкриминируют получение взяток в особо крупном размере. В служебных кабинетах провели обыски.

«Столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста в отношении двух высокопоставленных чиновников из ГУ ФССП по Москве, Хренова и Клименко», — говорится в сообщении.

Сергей Хренов занимает руководящую должность с 2021 года. Евгения Клименко перешла в управление на год раньше. Уголовное дело расследуют по статье 290 УК РФ.

В Москве задержали двух заместителей главы ГУ ФССП по делу о взятках

Ранее у бывшего замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова изъяли коллекцию дорогих часов. Дорогомиловский районный суд Москвы конфисковал в доход государства восемь моделей. Общая стоимость имущества составляет около 4,4 миллиона рублей. Напомним, Руфата Исмаилова задержали в 2023 году. Бывшего замминистра внутренних дел Дагестана обвинили в получении взяток и превышении полномочий. Силовик не признал вину. Российские следователи обратились к коллегам из ОАЭ для получения необходимой информации и документов по уголовному делу.

Антон Голыбин
