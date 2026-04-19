Устроивший стрельбу в Киеве дезертир ранее был замечен в насилии
© Telegram / УНИАН
В Киеве продолжают расследование по факту стрельбы, которую устроил сбежавший из воинской части Дмитрий Васильченков. Украинское издание «Страна.ua» изучило судебные реестры и установило, что подозреваемый уже привлекался к ответственности из-за насилия. Мужчина был судим по делу о нанесении лёгких телесных повреждений.
Речь идёт о производстве в Голосеевском райсуде Киева. Известно, что Васильченков избил человека. В материалах не приводится фабула дела, при каких обстоятельствах и за что мужчина совершил нападение. В ходе судебных слушаний подозреваемый примирился с потерпевшим, говорится в документах. Претензий к Васильченкову не было. Суд закрыл дело. Также известно, что мужчина конфликтовал с охраной магазина в 2023 году — драка попала на камеру, но заявлений в полицию не было.
Напомним, в Киеве Дмитрий Васильченков расстреливал из автомата прохожих в упор, затем забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. При штурме преступника ликвидировали. Преступление квалифицировано как теракт. В результате трагедии погибли шесть человек. Ранены более десяти, в том числе младенец. Васильченков был насильно мобилизован в Киеве несколько дней назад, но сбежал из части, прихватив оружие.
