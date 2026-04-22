Фрейлины при императорском дворе России: кого допускали и какие требования предъявлялись к кандидаткам

Императорский двор невозможно представить без фрейлин — юных незамужних дворянок, состоявших в свите императрицы или великих княгинь. Вопреки расхожему мнению, их роль куда значительнее, чем просто украшение придворной жизни. Фрейлины сопровождали императрицу на балах, приёмах и церемониях, следили за соблюдением этикета и буквально помогали создавать образ роскошного и строгого императорского двора. Life.ru решил разобраться, кто мог стать фрейлиной в Российском империи и как жили дамы при дворе.

Из кого выбирали фрейлин

Кто мог стать фрейлиной при императорском дворе России? Фото © Wikipedia / Соколов П.Ф.

Хотя формально юридических ограничений по происхождению почти не существовало (достаточно было принадлежности к потомственному дворянству), на практике отбор фрейлин был жёстче. Предпочтение отдавалось девушкам из семей, уже связанных с двором: дочерям генералов, сенаторов, приближённых чиновников. Важно было не только богатство, но и «служебная репутация» рода — насколько семья была лояльна и полезна государю. Без рекомендаций влиятельных покровителей попасть ко двору было почти невозможно.

Чаще всего ко двору приглашали незамужних девушек 16–20 лет. Помимо внешности, ценились сдержанность и умение держаться в обществе. Фрейлина должна была уметь правильно ходить по залу, знать, какое место ей отведено во время приёмов, и даже соблюдать правила поворотов тела. И, конечно же, особое внимание уделялось репутации: даже малейший намёк на скандал мог закрыть путь ко двору навсегда. А что ещё должна была уметь девушка?

Что должна была уметь кандитатка

Профессиональный минимум фрейлины: искусство быть незаменимой, но незаметной. Фото © Wikipedia / Диего Веласкес

Многих будущих фрейлин буквально готовили к этой роли с ранних лет. Их обучали в институтах благородных девиц, а особое внимание уделялось изучению французского языка, искусству беседы и самоконтроля, а также музыке, танцам и светскому этикету. Фрейлина должна была быть не только образованной, но и «удобной» в общении — без резкости, излишней самостоятельности или яркой эксцентричности.

Обязанности фрейлины при императорском дворе

Что входило в обязанности фрейлины при императорском дворе России? Плюсы и минусы служения при дворе. Фото © Wikipedia / Миодушевский Иван Осипович

С одной стороны, девушки, ставшие фрейлинами, получали доступ к высшему обществу, выгодным знакомствам и шансу на удачный брак. С другой, их жизнь строго контролировалась: требовалось разрешение на брак, поведение и круг общения отслеживались, также возможны были и внезапные отставки. Фрейлины получали содержание от двора: денежное жалованье (подарки, украшения и платья от императрицы, а иногда — единовременные выплаты при замужестве). Но чаще всего расходы девушек были больше, чем само жалованье. Нередко семье фрейлины приходилось помогать юной особое и вкладывать деньги в «придворную карьеру» дочери.

Вместе с этим служба при дворе была куда более серьёзной, чем просто «быть красивой», как это часто показывают в современных фильмах. Каждый день они сопровождали императрицу или великих княгинь на прогулках, приёмах, богослужениях и официальных церемониях. Также в их обязанности входило: помощь в подготовке выходов и аудиенций;

передача приглашений и поручений;

участие в придворных ритуалах (балах, приёмах, дипломатических встречах);

дежурства при особе императрицы (иногда по расписанию).

От фрейлин требовались полная верность и умение хранить тайны. Любая ошибка или неосторожное слово могли стоить им карьеры, потому что дамы находились в центре придворной жизни и интриг. Некоторым фрейлинам императрица настолько доверяла, что советовалась с ними даже по личным и важным государственным делам!

Как и почему заканчивалась служба фрейлин

Почему фрейлину могли отстранить? Как жили девушки при императорском дворе? Фото © Wikipedia / Par Franz Xaver Winterhalter

Служба фрейлины, конечно же, не длилась всю жизнь. Девушки могли служить при дворе годами или даже десятилетиями, но обычно с поста уходили из-за замужества, сохраняя при этом связь с высшим обществом. А иногда императрица сама решала отправить фрейлину «в отставку» или выдать замуж, если больше не нуждалась в её службе. А те, кто оставался на очень хорошем счету, могли стать доверенными лицами самой императрицы! Другие же порой имели шанс остаться при дворе как наставницы новых фрейлин.

Вот так на первый взгляд простая роль девушки при дворе оказывается очень напряжённым трудом. Помимо идеального образования и манер, фрейлинам приходилось применять хитрость, стратегическое мышление и буквально выживать в высшем обществе, чтобы сохранить не только свой статус, но и всей семьи. Да, это задача не из простых. Особенно когда весь императорский двор кишит интригами и сплетнями.