Осенью 1959 года на парижском подиуме появились ярко-красные женские сапоги, которые заставили французских модниц ахнуть от восторга. Узкие, изящные, с удобной молнией сбоку — настоящая революция! Только вот придумала их не парижанка, а советский модельер Вера Аралова. Life.ru рассказывает историю изобретения, которое мир называл «русскими сапогами», пока не украл идею и не забыл автора.

От театральных декораций до модных подиумов

Русские сапоги с молнией: история изобретения, которое украла Европа. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cafb.asia

Вера Аралова родилась в 1911 году и всю жизнь мечтала о красоте. После художественного училища она создавала декорации и костюмы для театров, писала портреты, дружила с Лилей Брик — музой самого Маяковского. В тридцать семь лет её жизнь перевернулась: Аралову пригласили художником-модельером в Общесоюзный дом моделей.

Одиннадцать лет упорной работы превратили театральную художницу в настоящего мастера моды. Она доказывала всему миру простую истину: в Советском Союзе тоже умеют создавать красивую одежду, а не только строить заводы и запускать спутники. К концу пятидесятых её коллекции уже готовились покорить Европу.

Красные сапожки, сшитые за свои деньги

К парижскому показу 1959 года Аралова готовилась с особым трепетом. Она придумала яркие платки, роскошные меха, элегантные платья. Но главным козырем стали сапоги. Ярко-красные, с узким голенищем и встроенной молнией сбоку. До этого женские сапоги шили только с широким раструбом, куда нога вставлялась сверху.

Советская промышленность такую обувь делать не умела, поэтому Аралова сама нашла мастеров в Большом театре и оплатила работу из собственного кармана. Молнию вшили сбоку — просто, удобно, изящно. Никто в мире ещё не додумался до такого решения. Сапоги получились настолько элегантными, что французские дамы сразу влюбились в них с первого взгляда.

Париж аплодировал, а потом украл идею

Сапоги с молнией придумали в СССР: история Веры Араловой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cafb.asia

После триумфального показа на Веру Аралову обрушился шквал предложений. Европейские производители мечтали купить патент на изобретение, предлагали огромные деньги. Вот только патента не существовало: в СССР просто не было такой практики для модных изделий. Власти свели контакты модельера с иностранцами до минимума, опасаясь утечки информации.

Европейские фабрики недолго раздумывали: они просто скопировали русские сапоги и начали массовое производство. Через пару лет такую обувь носили модницы по всему миру, а производители зарабатывали миллионы. Вера Аралова не получила ни денег, ни мирового признания. Её гениальное изобретение присвоили без зазрения совести.

В СССР сапоги появились только через пятнадцать лет

Как в СССР создали сапоги с молнией и почему их украли. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cafb.asia

Самое обидное: советские женщины смогли купить эти сапоги только в середине семидесятых — спустя пятнадцать лет после парижского триумфа! Экспортные коллекции не предназначались для массового производства внутри страны. Пока весь мир щеголял в «русских сапогах», их создательница ходила в обычной обуви.

Аралова продолжала работать, поддерживала молодых модельеров и манекенщиц, помогала им становиться звёздами. Она никогда не жаловалась на несправедливость, хотя имела полное право. Вера Аралова скончалась в 2001 году, оставив после себя не только революционное изобретение, но и память о доброте и щедрости. Её история — напоминание о том, как часто гениальные советские идеи становились мировыми хитами без упоминания настоящих авторов.