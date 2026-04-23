В Самаре ограничили движение транспорта в районе повреждённого дома

В Самаре приостановили движение транспорта в районе дома, повреждённого в результате падения обломков дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Иван Носков.

«Временно ограничено движение транспорта на прилегающих улицах, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Метро работает, за исключением наземной станции Юнгородок, вход без жетонов», — говорится в сообщении.