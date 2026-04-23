В Воронежской области уничтожили 24 дрона, повреждены дом и два авто

В Воронежской области ночью отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, средства ПВО и РЭБ обнаружили и нейтрализовали 24 летательных аппарата над одним городом и восемью районами.

Глава региона уточнил, что в результате падения обломков зафиксированы повреждения кровли и фасада частного дома, а также двух авто. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.