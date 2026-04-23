Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 08:16

В Воронежской области уничтожили 24 дрона, повреждены дом и два авто

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Воронежской области ночью отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, средства ПВО и РЭБ обнаружили и нейтрализовали 24 летательных аппарата над одним городом и восемью районами.

Глава региона уточнил, что в результате падения обломков зафиксированы повреждения кровли и фасада частного дома, а также двух авто. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работу на местах происшествий.

ВСУ атакуют Самарскую область, работают средства ПВО

Напомним, что сегодня ночью ВСУ снова атаковали Самарскую область. Накануне в результате попадания дрона в жилой дом в Сызрани обрушился целый подъезд, в результате погибли бабушка с внучкой. Сегодня под ударом оказался областной центр и Новокуйбышевск. В Самаре дрон влетел в многоэтажку, есть пострадавшие. В Новокуйбышевске целью ВСУ стало промышленное предприятие, погиб один человек.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar