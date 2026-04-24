Платье по цене вашей квартиры: Сколько денег из казны на себя тратила супруга Николая II

Парадокс последней российской императрицы Александры Фёдоровны в том, что она слыла бережливой и равнодушной к роскоши, но вместе с этим счета за её наряды достигали астрономических по меркам начала ХХ века сумм. Life.ru решил разобраться, сколько же денег уходило на одежду супруги Николая II.

Цифры и факты: что говорят документы?

Согласно ст. 167 «Учреждения об Императорской фамилии» (изд. 1906 г.), из Государственного казначейства на счёт императрицы ежегодно отпускалось 200 000 рублей. Для сравнения, сам Николай II получал на личные расходы от 220 до 250 тысяч рублей в год. На первый взгляд этих средств было более чем достаточно: даже коронационное платье, о котором речь пойдёт ниже, стоило значительно меньше годового дохода императрицы. Да, в семейном бюджете Николая II действительно существовала отдельная статья расходов, обозначенная как «туалет и гардероб».

Хотя, по другим данным, императрица получала около 40 000 рублей в год. Так или иначе, Александра Фёдоровна ежегодно тратила на одежду сумму, равную месячной зарплате 570–800 квалифицированных рабочих при их среднем заработке 50–70 рублей в месяц. Это составляло примерно 15–17% от общего бюджета императрицы, то есть весьма значительную долю, сравнимую с долей современных людей, откладывающих на ипотеку.

Цена престижа: были ли траты личной роскошью?

Историки подчёркивают, что эти расходы не были продиктованы исключительно личными капризами Александры Фёдоровны. В первую очередь необходимость поддержания высокого уровня одежды и внешнего вида объяснялась требованиями престижности и репутации династии Романовых, которые должны были демонстрировать могущество и благополучие на международной арене и внутри страны.

Гардероб императрицы служил не только практической цели, но и выполнял важную социально-политическую функцию — укреплял образ монархии и подчёркивал её исключительное положение. За сумму, потраченную на её наряды, можно было приобрести более тысячи голов крупного рогатого скота или оплатить труд около пятидесяти рабочих в течение целого года. По меркам помещиков того времени, эти расходы были сопоставимы с годовым доходом среднего дворянского имения, что подчёркивает масштаб и значимость подобных трат.

Например, самое дорогое платье Александры Фёдоровны предназначалось для коронации. Если верить исследователям, платье было выполнено из гладкой серебряной парчи с вышивкой серебряной нитью и жемчугом. Парча была заказана на московской фабрике Сапожниковых — одной из ведущих фирм России. Пошив осуществлялся в престижном ателье «Мадам Ольга», а вышивку платья поручили монахиням Ивановского монастыря. Заказчиком выступил лично император Николай II. Обошлась такая роскошь в 6000 рублей, что в наше время сравнимо с несколькими десятками миллионов рублей.