Смотрим на хвостик и включаем нюх: Опубликован «клубничный гайд» от Роскачества

В Роскачестве назвали главный признак клубники, которая действительно созрела на грядке, а не дозревала уже после сбора. По словам специалистов, в первую очередь при покупке нужно обращать внимание на запах.

По данным Роскачества, спелая ягода должна иметь выраженный аромат. Если клубника пахнет, это говорит о её зрелости и о том, что путь до прилавка, скорее всего, не был слишком долгим. При этом эксперты напомнили: интенсивность запаха может отличаться в зависимости от сорта и погоды. Но совсем слабый аромат или его полное отсутствие — повод насторожиться.

Ещё один важный ориентир — чашелистик, или «хвостик». Если он зелёный и свежий, значит, ягоду собрали недавно. А вот пожухлые листочки могут говорить о потере сочности и вкуса.

Хорошая клубника, по оценке Роскачества, должна быть сухой, упругой и гладкой. На поверхности не должно быть повреждений, тёмных пятен и подтёков.

Специалисты также советуют смотреть на всю партию целиком. Если ягоды примерно одинаковые по размеру и форме, это может говорить о том, что перед вами один сорт и урожай не перекладывали много раз. А вот в слишком больших ящиках клубника быстрее мнётся, пускает сок и теряет товарный вид.

Кстати, раннюю клубнику в Россию часто везут из Турции, Египта и Сербии — именно эти страны в последние сезоны регулярно фигурируют среди поставщиков импортной ягоды. Российский урожай начинается позже: в южных регионах первая клубника обычно появляется в конце мая, в центральной части страны — уже в июне, а пик сезона приходится на середину июня. При этом клубника остаётся одной из самых популярных ягод у россиян: по данным Роспотребнадзора, в стране в продажу ежегодно поступает около 800 тысяч тонн, хотя по оценкам отрасли в пересчёте на человека её всё равно не так много, как в странах-лидерах по потреблению.