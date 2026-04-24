ПВО сработала безупречно: ВСУ пытались атаковать Каспийск дронами типа «Лютый»

Каспийск подвергся налету беспилотников. По данным Telegram-канала SHOT, целью атаки стали объекты в регионе, а для налёта противник задействовал БПЛА «Лютый».

Система противовоздушной обороны сработала оперативно: специалисты ликвидировали три воздушные цели. Угроза была купирована, однако избежать последствий падения обломков не удалось.

Один из сбитых аппаратов рухнул во дворе жилой многоэтажки. Местные жители сообщают о громких звуках, сопровождавших работу защитных систем.

На текущий момент сведений о разрушениях городской инфраструктуры или пострадавших среди мирного населения не поступало. Экстренные службы проводят проверку территорий, где были обнаружены фрагменты техники.