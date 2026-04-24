Набиуллина заявила о высокой сберегательной активности россиян

Банк России фиксирует высокий уровень сберегательной активности населения. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По её словам, ставки по срочным депозитам снижались вслед за ключевой ставкой. На этом фоне россияне стали чаще выбирать другие способы сохранить и приумножить деньги.

«Ставки по срочным депозитам также снижались вслед ключевой. В этих условиях граждане стали активнее использовать другие инструменты финансового рынка и накопительные счета. В целом население сохраняет высокую сберегательную активность», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что интерес граждан смещается не только в сторону классических вкладов. Часть средств уходит на накопительные счета и другие инструменты финансового рынка. При этом, по оценке регулятора, сама привычка откладывать деньги у россиян сохраняется. Даже при снижении депозитных ставок население продолжает искать варианты для размещения сбережений.

А ранее в пятницу Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5 % годовых.