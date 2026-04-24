Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 12:36

Набиуллина заявила о высокой сберегательной активности россиян

Обложка © Life.ru

Банк России фиксирует высокий уровень сберегательной активности населения. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По её словам, ставки по срочным депозитам снижались вслед за ключевой ставкой. На этом фоне россияне стали чаще выбирать другие способы сохранить и приумножить деньги.

Кеш вместо вкладов: Россияне хранят «под матрасом» уже 19,5 трлн рублей
Кеш вместо вкладов: Россияне хранят «под матрасом» уже 19,5 трлн рублей

«Ставки по срочным депозитам также снижались вслед ключевой. В этих условиях граждане стали активнее использовать другие инструменты финансового рынка и накопительные счета. В целом население сохраняет высокую сберегательную активность», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что интерес граждан смещается не только в сторону классических вкладов. Часть средств уходит на накопительные счета и другие инструменты финансового рынка. При этом, по оценке регулятора, сама привычка откладывать деньги у россиян сохраняется. Даже при снижении депозитных ставок население продолжает искать варианты для размещения сбережений.

А ранее в пятницу Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5 % годовых. Почему регулятор принял такое решение и как оно отразится на курсе рубля, вкладах, кредитах и рынке недвижимости — читайте на Life.ru.

«Минимальный порог входа»: Россиянам объяснили, куда выгоднее вложить сбережения
«Минимальный порог входа»: Россиянам объяснили, куда выгоднее вложить сбережения

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar