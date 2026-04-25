25 апреля, 06:10

В Екатеринбурге открыли горячую линию после атаки БПЛА на жилой дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

В Екатеринбурге после атаки беспилотного летательного аппарата на жилой дом открыта горячая линия для жителей, пострадавших от происшествия. Прокуратура региона сообщила, что линия работает в прокуратуре Ленинского района для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи.

Губернатор региона Денис Паслер сообщил, что в результате атаки был повреждён жилой дом, эвакуированы 50 человек. К медикам обратились шесть человек, одна женщина была госпитализирована, пятеро отказались от госпитализации. К счастью, жертв не было.

«На месте происшествия работу экстренных служб координирует прокурор Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ершов», — отметили в прокуратуре.

Горячая линия для приёма заявлений и консультаций работает по номеру: 8(843) 376-31-15 (добавочный 0004).

Жога назвал атаки по Екатеринбургу и Челябинской области военным преступлением

Шесть человек обратились за медицинской помощью. У большинства пострадавших диагностировали лёгкое отравление продуктами горения. А попытку беспилотной атаки на объект инфраструктуры пресекли в Челябинской области.

