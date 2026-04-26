26 апреля, 04:01

Не только дробовик: Стало известно, какой арсенал имел при себе стрелявший на приёме с Трампом

Обложка © Х / remarks

У задержанного за стрельбу в отеле Washington Hilton оказался внушительный арсенал. Шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл на пресс-конференции уточнил, что злоумышленник, пробежав через контрольно-пропускной пункт, был вооружён дробовиком. При нём также обнаружили ножи и пистолет.

Инцидент произошёл во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где находился президент Дональд Трамп.

Нападавший — 31-летний Коул Томас Аллен — успел выстрелить в сотрудника Секретной службы. Агент выжил благодаря бронежилету. Сам Трамп не пострадал. По словам Кэрролла, стрелка удалось быстро нейтрализовать и взять под стражу. Мотивы его поступка выясняются.

Ранее Трамп назвал нападавшего «очень больным человеком». По его словам, стрелок действовал в одиночку, а его главной целью был именно американский лидер.

Артём Гапоненко
