Не только дробовик: Стало известно, какой арсенал имел при себе стрелявший на приёме с Трампом

У задержанного за стрельбу в отеле Washington Hilton оказался внушительный арсенал. Шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл на пресс-конференции уточнил, что злоумышленник, пробежав через контрольно-пропускной пункт, был вооружён дробовиком. При нём также обнаружили ножи и пистолет.

Инцидент произошёл во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где находился президент Дональд Трамп.

Нападавший — 31-летний Коул Томас Аллен — успел выстрелить в сотрудника Секретной службы. Агент выжил благодаря бронежилету. Сам Трамп не пострадал. По словам Кэрролла, стрелка удалось быстро нейтрализовать и взять под стражу. Мотивы его поступка выясняются.