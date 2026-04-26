26 апреля, 07:00

Названы категории россиян, чьи пенсии вырастут в мае

Экономист Балынин: В мае увеличатся пенсии у нескольких категорий россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В мае сразу у нескольких категорий россиян вырастут пенсии, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. В первую очередь, по его словам, прибавку получат граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле 2026 года. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и включение в неё надбавки за уход.

Россиянам назвали простую формулу для расчёта пенсии

Кроме того, будут увеличены доплаты к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Такая доплата назначается тем, кто имеет выслугу не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины), а при увольнении по состоянию здоровья планка снижается на пять лет (до 20 и 15 лет соответственно).

Также прибавку получат работники организаций угольной промышленности, которые проработали не менее 25 лет, добывая уголь и сланец в режиме полного рабочего дня, либо занимались строительством шахт в течение аналогичного периода. Размеры доплаты рассчитываются индивидуально для каждого гражданина, подчеркнул эксперт в беседе с RT.

В Госдуме объяснили, как получить пенсию в 440 тысяч рублей одной суммой

Ранее в Госдуме анонсировали двухэтапную индексацию пенсий в 2027 году. Кроме того, россиянам дали совет, как регулярно получать «вторую пенсию».

