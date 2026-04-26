«Им не до Украины»: Глава ГРУ заявил, что у США большие проблемы на Ближнем Востоке

США попали в крайне непростую ситуацию, и сейчас Украина не входит в круг их первоочерёдных задач. Об этом заявил начальник ГРУ Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Ну, видите, чем заняты американцы, они сейчас в крайне сложном положении, им сейчас не до Украины», — сказал он.

Фокус внимания США сейчас полностью сместился на Ближний Восток, однако Владимир Зеленский продолжает призывать Штаты вспомнить об Украине, которой нужны поставки оружия.

Ранее СМИ сообщили, что Иран нанёс американским базам куда больший урон, чем могло показаться на первый взгляд. Дело в том, что Соединённые Штаты скрывают или существенно приуменьшают серьёзность этого ущерба, чтобы избежать репутационных потерь. При этом сами США тоже воюют всерьёз. К примеру, одних только ракет Tomahawk было израсходовано уже больше двух тысяч.