В Британии рассказали, что кроется за кредитом в €90 млрд Киеву
Unherd: В ЕС всё больше сомневаются насчёт дальнейшей поддержки Киева
Кредит Украине в 90 миллиардов евро скрывает нарастающие разногласия в Европе по вопросу дальнейшей поддержки Киева, а «облегчённое» членство в ЕС по сути равносильно вежливому отказу. Об этом пишет Unherd.
Издание отмечает, что внешне ЕС демонстрирует сплочённость, но «за камерами» всё куда мрачнее. На повестке — вопрос о вступлении Украины в блок. Евросоюз проявляет «вопиющее лицемерие», и максимум, что он готов предложить, — это «облегчённое» членство.
Автор статьи пишет, что Владимиру Зеленскому всё сложнее поддерживать легенду о том, что Украина воюет за всю Европу. Сложился шаткий консенсус в пользу поддержки до некоего исхода на поле боя, с которым лидеры ЕС пока не определились.
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что немедленное вступление Киева в Евросоюз невозможно. Сейчас европейские союзники готовы предложить Украине лишь формальное участие во всех их заседаниях без права голоса. При этом Владимир Зеленский просит именно полноправное членство и даже требует назвать точную дату.
