Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 апреля, 14:36

В Британии рассказали, что кроется за кредитом в €90 млрд Киеву

Unherd: В ЕС всё больше сомневаются насчёт дальнейшей поддержки Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Кредит Украине в 90 миллиардов евро скрывает нарастающие разногласия в Европе по вопросу дальнейшей поддержки Киева, а «облегчённое» членство в ЕС по сути равносильно вежливому отказу. Об этом пишет Unherd.

Издание отмечает, что внешне ЕС демонстрирует сплочённость, но «за камерами» всё куда мрачнее. На повестке — вопрос о вступлении Украины в блок. Евросоюз проявляет «вопиющее лицемерие», и максимум, что он готов предложить, — это «облегчённое» членство.

Автор статьи пишет, что Владимиру Зеленскому всё сложнее поддерживать легенду о том, что Украина воюет за всю Европу. Сложился шаткий консенсус в пользу поддержки до некоего исхода на поле боя, с которым лидеры ЕС пока не определились.

«Образцовый враг»: Песков запретил ЕС списывать свои проблемы на Россию
«Образцовый враг»: Песков запретил ЕС списывать свои проблемы на Россию

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что немедленное вступление Киева в Евросоюз невозможно. Сейчас европейские союзники готовы предложить Украине лишь формальное участие во всех их заседаниях без права голоса. При этом Владимир Зеленский просит именно полноправное членство и даже требует назвать точную дату.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar