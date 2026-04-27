Обама выступил с резким заявлением стрельбы на приёме с участием Трампа
Барак Обама. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Барак Обама выступил с заявлением после инцидента со стрельбой на приёме с участием Дональда Трампа. Бывший президент США осудил политическое насилие. Он призвал отказаться от любых проявлений агрессии в демократическом обществе.
Обама уточнил, что у него пока нет подробностей о мотивах вчерашней стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома.
«На всех нас лежит обязанность отвергнуть мысль о том, что насилию есть место в нашей демократии», — написал он в соцсети Х.
Экс-президент подчеркнул, что этот инцидент напоминает о важности работы сотрудников Секретной службы. Обама поблагодарил агентов за профессионализм. Он также выразил радость, что агент, в которого стреляли, будет в порядке.
Напомним, Трампа эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне после выстрелов.Секретная служба остановила нападавшего, который был вооружён дробовиком. Позже правоохранители раскрыли личность стрелявшего. Американский лидер нашёл положительный момент в произошедшем.
