Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 апреля, 00:52

Обама выступил с резким заявлением стрельбы на приёме с участием Трампа

Обама осудил насилие после стрельбы на приёме с участием Трампа в Вашингтоне

Барак Обама. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Барак Обама. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Барак Обама выступил с заявлением после инцидента со стрельбой на приёме с участием Дональда Трампа. Бывший президент США осудил политическое насилие. Он призвал отказаться от любых проявлений агрессии в демократическом обществе.

Обама уточнил, что у него пока нет подробностей о мотивах вчерашней стрельбы на ужине корреспондентов Белого дома.

«На всех нас лежит обязанность отвергнуть мысль о том, что насилию есть место в нашей демократии», написал он в соцсети Х.

Экс-президент подчеркнул, что этот инцидент напоминает о важности работы сотрудников Секретной службы. Обама поблагодарил агентов за профессионализм. Он также выразил радость, что агент, в которого стреляли, будет в порядке.

В покушении на Дональда Трампа нашли четыре странности
В покушении на Дональда Трампа нашли четыре странности

Напомним, Трампа эвакуировали с мероприятия в Вашингтоне после выстрелов.Секретная служба остановила нападавшего, который был вооружён дробовиком. Позже правоохранители раскрыли личность стрелявшего. Американский лидер нашёл положительный момент в произошедшем.

Лия Мурадьян
