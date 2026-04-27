В Кремле ответили на атаки дронов: Песков заявил о мерах военных
Обложка © Life.ru
Российские военные определяют меры, которые необходимо принимать в связи с попытками атак со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал ситуацию с ударами беспилотников и другими попытками атак на российские регионы. По словам Пескова, именно военные оценивают обстановку и решают, какие действия нужно предпринимать в ответ.
Заявление прозвучало на фоне новых сообщений об атаках дронов на территорию России. В последние дни беспилотники стали долетать не только до приграничных и южных регионов, но и до более удалённых территорий. Одним из наиболее резонансных эпизодов стала атака на Екатеринбург. По данным властей Свердловской области, после удара беспилотника был повреждён жилой дом, людей эвакуировали, на месте работали экстренные службы. После этого полпред президента в УрФО Артём Жога заявил, что Урал оказался в зоне досягаемости беспилотников.
Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.