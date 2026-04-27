Деньги придут раньше: россиянам напомнили о досрочной выплате детских пособий за май

Российские семьи получат единое пособие за май досрочно — 30 апреля. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Обычно выплата поступает 3-го числа каждого месяца. Но в мае эта дата приходится на праздничные и выходные дни, поэтому деньги перечислят заранее.

«Поскольку выплата единого пособия осуществляется 3-го числа каждого месяца, а период с 1 по 3 мая приходится на праздничный и выходные дни, пособие российским семьям будет выплачено накануне, 30 апреля», — сказала Бессараб в беседе с РИА Новости.

Единое пособие назначают семьям с невысокими доходами на детей до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки. Размер выплаты зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

Единое пособие в России получают семьи почти на 10 млн детей. Такой же порядок действует и для других социальных выплат, зарплат и пенсий. Если дата перечисления попадает на выходные или праздники, деньги должны поступить не позднее последнего рабочего дня перед ними. Бессараб уточнила, что это касается периодов с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, а также других нерабочих дней. Поэтому часть майских выплат россияне получат раньше обычного графика.