«Замечательный день»: Иностранный профессор поразился «апрельской зиме» в Москве

Зима в апреле вызвала бурю восторга у иностранцев, застигнутых стихией в нашей столице. Профессор по управлению человеческими ресурсами Университета Келания Удая Мохан Девадас из Шри-Ланки признался, что восхищается непогодой. В Москву он приехал ради участия в «Открытом диалоге» в Национальном центре «Россия».

Иностранцы восхитились негопадом в апреле. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«Российская погода со снегом — это первый раз в моей жизни, просто замечательный день. Возможно, для вас это создаёт какие-то трудности, но мне нравится город, я наслаждаюсь погодой», — сказал зарубежный гость.