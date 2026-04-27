27 апреля, 18:04

«Тщетная и отчаянная попытка»: Новые антироссийские санкции ЕС сочли пылью в глаза европейцев

Strategic Culture: Брюссель пытается скрыть бессилие принятием новых санкций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Новый пакет санкций Евросоюза против России является попыткой замаскировать беспомощность Брюсселя. Такое мнение в статье для Strategic Culture выразил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

«Читается тщетная и отчаянная попытка придать смысл инструменту, который уже доказал свою бесполезность. Какова цель санкций? С точки зрения «мягкой силы» — никакой, что было наглядно продемонстрировано. <...> Единственное возможное объяснение состоит в том, что их используют для того, чтобы убедить европейских граждан, будто у Еврокомиссии всё ещё есть некая способность влиять на международные процессы», — отметил он.

По мнению Пачини, складывается впечатление, что с помощью ограничений лидеры европейских стран стремятся привести экономики ЕС к полной катастрофе. Эксперт подчеркнул, что рестрикции способны лишь разрушать местные европейские экономики.

МИД России ответил на очередной пакет санкций Евросоюза

Напомним, 23 апреля начал действовать 20-й пакет антироссийских рестрикций Евросоюза. В Кремле на это отреагировали спокойно, подчеркнув, что Москва за время санкционного давления наработала механизмы для смягчения влияния санкций. Российский МИД заявил о подготовке ответа, а в Европе тем временем анонсировали старт работы над 21-м пакетом санкций.

Юрий Лысенко
