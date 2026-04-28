Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 08:32

Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке дрона в Брянской области

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

В Брянской области сотрудник «Мираторга» погиб в результате атаки FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, удар пришёлся по селу Брахлов Климовского района. Глава региона заявил, что дрон атаковал территорию агропромышленного холдинга «Мираторг».

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона село Брахлов Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубокие соболезнования», — написал Богомаз.

Другие подробности происшествия пока не приводятся. Климовский район находится в приграничной зоне Брянской области. Регион регулярно сообщает об атаках беспилотников, обстрелах и работе систем противовоздушной обороны.

Сводка СВО 28 апреля: Освободили Таратутино и Ильичёвку, ВС РФ замкнули клещи на Константиновку, ультиматум Киеву по вступлению в ЕС

Ранее фельдшер из Курска и её муж погибли в белгородском приграничье, их сын пострадал.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar