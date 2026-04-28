Сотрудник «Мираторга» погиб при атаке дрона в Брянской области

В Брянской области сотрудник «Мираторга» погиб в результате атаки FPV-дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, удар пришёлся по селу Брахлов Климовского района. Глава региона заявил, что дрон атаковал территорию агропромышленного холдинга «Мираторг».

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дрона село Брахлов Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, погиб сотрудник предприятия. Родным погибшего — глубокие соболезнования», — написал Богомаз.

Другие подробности происшествия пока не приводятся. Климовский район находится в приграничной зоне Брянской области. Регион регулярно сообщает об атаках беспилотников, обстрелах и работе систем противовоздушной обороны.