Учёные: Один токсичный начальник может обнулить эффект хорошего руководителя

На работе психологический климат зависит не от «средней температуры» среди начальников, а от самого токсичного участника системы. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Frontiers in Psychology.

Учёные изучили данные 2602 сотрудников и посмотрели, что происходит, когда у человека есть сразу два руководителя. Оказалось, что позитивный стиль одного начальника не всегда способен компенсировать давление со стороны другого. Проще говоря, если один руководитель поддерживает, объясняет и помогает, а второй давит, обесценивает или создаёт постоянный стресс, сотрудник всё равно может чувствовать сильное напряжение.

Это хорошо знакомая офисная ситуация: непосредственный начальник нормальный, но «сверху» приходит человек, после которого вся команда выдыхается. Или наоборот — топ-менеджмент старается строить здоровую культуру, а на уровне отдела всё ломает один токсичный руководитель.

Авторы работы не говорят, что хороший начальник вообще не важен. Его поддержка может снижать стресс и помогать людям справляться с нагрузкой. Но исследование показывает: негативное лидерство другого управленца способно заметно подорвать этот эффект.

Главный вывод звучит неприятно для корпоративной логики «один давит, другой смягчит». Такая схема может не работать, потому что токсичное поведение одного руководителя воспринимается не как частный эпизод, а как постоянная угроза в рабочей среде.

Поэтому компаниям важно смотреть не только на общий стиль управления, но и на конкретных людей, которые создают стресс. Иногда для команды решающим оказывается не самый добрый начальник, а тот, кто сильнее всех портит атмосферу.