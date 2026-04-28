Yle: Финская типография отправила на Украину миллионы Новых Заветов
Обложка © ChatGPT
Финская типография из города Миккели с 2022 года отправила на Украину почти 15 грузовиков с Новыми Заветами. Об этом пишет Yle. По данным издания, общий объём поставок оценивается в миллионы экземпляров. Значительная часть религиозной литературы, как утверждается, была передана украинским военным.
«Речь идёт о миллионах экземпляров. Украинская армия получила очень много нашей продукции», — рассказал исполнительный директор типографии Рами Пааянен.
В материале отмечается, что спрос на такую продукцию резко вырос на фоне геополитической нестабильности.
Типография специализируется на печати религиозной литературы, а после начала СВО украинское направление стало одним из заметных для её работы.
Ранее стало известно о новой схеме мобилизации служителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Сотрудники ТЦК применяют обман: священников вызывают якобы для таинства исповеди или причастия тяжелобольного человека. При встрече вместо религиозного обряда мужчину ожидает принудительная отправка в военкомат.
