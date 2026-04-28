Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 апреля, 15:27

Yle: Финская типография отправила на Украину миллионы Новых Заветов

Обложка © ChatGPT

Финская типография из города Миккели с 2022 года отправила на Украину почти 15 грузовиков с Новыми Заветами. Об этом пишет Yle. По данным издания, общий объём поставок оценивается в миллионы экземпляров. Значительная часть религиозной литературы, как утверждается, была передана украинским военным.

«Речь идёт о миллионах экземпляров. Украинская армия получила очень много нашей продукции», — рассказал исполнительный директор типографии Рами Пааянен.

В материале отмечается, что спрос на такую продукцию резко вырос на фоне геополитической нестабильности.

Типография специализируется на печати религиозной литературы, а после начала СВО украинское направление стало одним из заметных для её работы.

Украинский батюшка-блогер пытался отбиться от военкома топором и газовым баллончиком

Ранее стало известно о новой схеме мобилизации служителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Сотрудники ТЦК применяют обман: священников вызывают якобы для таинства исповеди или причастия тяжелобольного человека. При встрече вместо религиозного обряда мужчину ожидает принудительная отправка в военкомат.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Марина Фещенко
