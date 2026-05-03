Адвокат Жорин оценил вероятность инсценировки смерти бизнесмена, изуродовавшего модель Тартанову

Маловероятно, что московский бизнесмен Дмитрий Кузьмин инсценировал свою смерть. Так считает адвокат Сергей Жорин. Ранее в Сети распространились слухи, будто бы предприниматель хотел избежать наказания за покушение на убийство бывшей девушки — краснодарской модели Анжелики Тартановой.

По словам юриста, теоретически такой сценарий возможен. Домашний арест отличается от содержания в СИЗО. Обвиняемый живёт в квартире с определёнными запретами и контролем суда.

«На его теле могут установить электронный браслет и трекер, но они не препятствуют выходу из помещения, лишь фиксируют нарушение», — приводит слова адвоката kp.ru.

Жорин пояснил, что браслет реально снять или повредить и уйти. Однако после побега беглецу нужны ресурсы для скрытия. Речь о связях, деньгах, транспорте, документах и других возможностях. Без этих условий поимка — вопрос времени.

«Теоретически исключать ничего нельзя, но практически инсценировать смерть обвиняемого по резонансному делу крайне сложно», — подытожил адвокат.