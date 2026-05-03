Адвокат Жорин оценил вероятность инсценировки смерти бизнесмена, изуродовавшего модель Тартанову

Адвокат Жорин не верит в инсценировку смерти изуродовавшего модель Кузьмина
Дмитрий Кузьмин и Анжелика Тартанова Обложка © Telegram / SHOT/ Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / model_moskva__m
Маловероятно, что московский бизнесмен Дмитрий Кузьмин инсценировал свою смерть. Так считает адвокат Сергей Жорин. Ранее в Сети распространились слухи, будто бы предприниматель хотел избежать наказания за покушение на убийство бывшей девушки — краснодарской модели Анжелики Тартановой.
По словам юриста, теоретически такой сценарий возможен. Домашний арест отличается от содержания в СИЗО. Обвиняемый живёт в квартире с определёнными запретами и контролем суда.
«На его теле могут установить электронный браслет и трекер, но они не препятствуют выходу из помещения, лишь фиксируют нарушение», — приводит слова адвоката kp.ru.
Жорин пояснил, что браслет реально снять или повредить и уйти. Однако после побега беглецу нужны ресурсы для скрытия. Речь о связях, деньгах, транспорте, документах и других возможностях. Без этих условий поимка — вопрос времени.
«Теоретически исключать ничего нельзя, но практически инсценировать смерть обвиняемого по резонансному делу крайне сложно», — подытожил адвокат.
Напомним, в декабре 2025 года модель Анжелика Тартанова перестала выходить на связь. Позже её нашли в больнице с тяжёлой черепно-мозговой травмой после избиения. Девушка лишилась части черепа и перестала узнавать близких. Выяснилось, что её избил возлюбленный Дмитрий Кузьмин. Конфликт произошёл после того — как Тартанова объявила о расставании. Предпринимателя поместили под домашний арест. В конце апреля Кузьмин умер. Информация об этом появилась только в мае.
