Запланированная поездка словацкого премьер-министра Роберта Фицо в российскую столицу для участия в торжествах по случаю Дня Победы в очередной раз заострила глубокие противоречия внутри Европы. Об этом пишет издание The European Conservative.

В материале напоминается, что после того, как стало известно о планах Фицо, сразу несколько стран — Литва, Латвия, Эстония и Польша — отказались пропускать правительственный борт Словакии через своё воздушное пространство. В то же время Чехия дала на такой пролёт добро.

«Этот эпизод показывает, что государства — члены ЕС по-прежнему не могут прийти к единому подходу к России», — отмечено в тексте.

Репортёр издания отмечает, что Фицо вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном неоднократно подчёркивали: сохранять диалог с Москвой необходимо как ради мирных инициатив, так и ради энергетической стабильности. Однако главы других европейских стран убеждены, что подобные визиты только размывают единство союза и придают уверенности Кремлю.

Напомним, Роберт Фицо что прилетит в Москву на 9 Мая, добавив, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Он планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. По словам политика, это будет жест уважения к советским солдатам, погибшим при освобождении Словакии от фашизма.