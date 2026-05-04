Зловещие «Врата ада» тускнеют, но это — плохая новость

Знаменитый газовый кратер Дарваза в Туркменистане, известный как «Врата ада», начал гореть заметно слабее. Об этом говорят данные инфракрасной съёмки: за последние три года интенсивность жара от пламени снизилась более чем на 75%, передаёт News York Times.

Кратер находится в пустыне Каракумы и горит уже несколько десятилетий. По одной из версий, он появился после бурения советских геологов в 1960-х или 1970-х годах, когда земля провалилась над залежами природного газа. Чтобы остановить выбросы токсичных веществ, яму подожгли, рассчитывая, что огонь погаснет за несколько недель. Но пламя не исчезло. Газ из подземных ходов продолжил подпитывать огненную воронку, и со временем это место стало одной из самых необычных достопримечательностей Центральной Азии.

Власти Туркменистана уже несколько лет говорят о необходимости потушить кратер из-за вреда для экологии и здоровья людей. В 2024 году рядом с Дарвазой пробурили две скважины, чтобы отбирать природный газ, и позже связали снижение пламени именно с этой работой. Однако эксперты не уверены, что всё объясняется только скважинами. По данным компании, которая отслеживает газовые факелы, огонь мог начать слабеть ещё до бурения. Не исключено, что на процесс повлияли и естественные причины.

При этом уменьшение пламени не обязательно означает однозначную пользу для климата. Огонь сжигает метан и превращает его в углекислый газ. Для атмосферы это не идеально, но сырой метан в краткосрочной перспективе сильнее влияет на потепление.

По данным наблюдений, с 2022 по 2025 год Дарваза выбрасывала в среднем около 1300 килограммов метана в час. Последний замер в октябре 2025 года оказался выше среднего — около 1960 килограммов в час. Поэтому «Врата ада» могут выглядеть менее зрелищно, но экологический вопрос остаётся открытым. Если огня станет меньше, а метана в воздух будет уходить больше, исчезновение пламени не обязательно станет хорошей новостью.