Группа «Корни» предложила тестировать артистов на алкоголь перед концертами
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Участники группы «Корни» на церемонии премии «Виктория» порассуждали на щекотливую тему. Журналист Пятого канала поинтересовался, могут ли артисты выйти на публику после употребления алкоголя.
Музыканты из группы «Корни» высказались о пьяных артистах на концертах. Видео © Пятый канал
Солист Алексей Кабанов с долей иронии заметил, что перед выходом стоит проверять уровень промилле в крови. Если показатели зашкаливают, то на сцену пускать не следует.
Его коллега Александр Бердников согласился, что творческие люди иногда себе позволяют «прибухнуть». Однако он подчеркнул, что зрелище от этого страдать не должно. По мнению музыкантов, состояние опьянения не может быть оправданием для некачественного выступления.
Напомним, в начале марта выступление Славы в Пензе закончилось конфликтом со зрительницами и вызовом полиции. Несколько женщин в зале требовали вернуть деньги и обвинили артистку в том, что она пьяна. Позднее исполнительница решила, что возьмёт длительный отпуск. После скандального концерта в Пензе у неё возникли мысли о самоубийстве. Она даже захотела покинуть сцену и подать в суд на обидчиц. Иосиф Пригожин посоветовал Славе взять паузу.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.