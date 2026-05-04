Группа «Корни» предложила тестировать артистов на алкоголь перед концертами

Участники группы «Корни» на церемонии премии «Виктория» порассуждали на щекотливую тему. Журналист Пятого канала поинтересовался, могут ли артисты выйти на публику после употребления алкоголя.

Солист Алексей Кабанов с долей иронии заметил, что перед выходом стоит проверять уровень промилле в крови. Если показатели зашкаливают, то на сцену пускать не следует.

Его коллега Александр Бердников согласился, что творческие люди иногда себе позволяют «прибухнуть». Однако он подчеркнул, что зрелище от этого страдать не должно. По мнению музыкантов, состояние опьянения не может быть оправданием для некачественного выступления.