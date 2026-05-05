Везла дрон через границу без документов: у россиянки изъяли аппарат за миллион

У 48-летней предпринимательницы из Новосибирска конфисковали беспилотник стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщило региональное управление ФССП на своей страничке во «В Контакте».

Дрон самолётного типа VolJet VT5 (GEO) обнаружили пограничники во время досмотра автомобиля на границе с Казахстаном. По данным ведомства, разрешительных документов на ввоз летательного аппарата у женщины не оказалось. После этого было возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Суд назначил предпринимательнице 3,5 года лишения свободы условно. Сам беспилотник решили конфисковать.

Изъятый аппарат передадут представителям Минобороны России. Как именно его будут использовать, не уточняется.

На фоне регулярных сообщений о применении дронов в зоне боевых действий любые попытки незаконного ввоза такой техники вызывают особое внимание силовиков.

