5 мая, 13:05

Глава Пентагона заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном

Обложка © ТАСС / Cliff Owen

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не стремятся к военному конфликту с Ираном. По его словам, операция «Проект Свобода» носит оборонительный характер и ограничена по срокам.

Хегсет объяснил, что задача американских военных — защита коммерческого судоходства в районе Ормузского пролива. Он подчеркнул, что Вашингтон не рассматривает операцию как начало полноценного противостояния с Тегераном.

«Операция "Проект Свобода" носит оборонительный характер, ограничена по масштабу и продолжительности, а ее единственной задачей является защита мирного коммерческого судоходства от иранской агрессии... Мы не стремимся к конфликту», — сказал глава Пентагона.

Ранее Дональд Трамп объявил о запуске «Проекта Свобода». Операция должна помочь судам, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе и пытаются покинуть этот район. Ормузский пролив остаётся одной из ключевых точек мировой торговли нефтью и газом. Любое обострение в этом районе быстро отражается на рынках и вызывает тревогу у стран, зависящих от морских поставок.

Иран уже предупредил США о последствиях приближения к проливу. Командующий центральным штабом вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что Тегеран готов атаковать американские силы в случае угрозы.

На этом фоне заявление Хегсета выглядит попыткой снизить градус напряжения. Вашингтон настаивает, что речь идёт о защите судов, однако Тегеран воспринимает активность США у Ормуза как прямой вызов.

Марина Фещенко
