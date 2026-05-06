Папа Римский ответил на критику Трампа, напомнив о миссии церкви

Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечания президента США Дональда Трампа в эфире Vatican News. Понтифик заявил, что миссия католической церкви заключается в провозглашении Евангелия и проповеди мира.

«Миссия католической церкви — провозглашать Евангелие, проповедовать мир… Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво… Я просто надеюсь, что меня услышат», — сказал понтифик.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV осудил шаги американской администрации по расширению способов казни для федеральных заключённых. Понтифик призвал отменить высшую меру наказания. По его словам, эффективные пенитенциарные системы способны защитить граждан без применения смертной казни.