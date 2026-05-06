Папа Римский ответил на критику Трампа, напомнив о миссии церкви
Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечания президента США Дональда Трампа в эфире Vatican News. Понтифик заявил, что миссия католической церкви заключается в провозглашении Евангелия и проповеди мира.
«Миссия католической церкви — провозглашать Евангелие, проповедовать мир… Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво… Я просто надеюсь, что меня услышат», — сказал понтифик.
Напомним, американский лидер обрушился с критикой на папу Римского. Трамп заявил, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам президента, папы Льва не было бы в Ватикане, если бы сам республиканец не оказался в Белом доме. Премьер Италии Джорджа Мелони назвала эти заявления неприемлемыми. В ответ на слова Мелони американский лидер заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV осудил шаги американской администрации по расширению способов казни для федеральных заключённых. Понтифик призвал отменить высшую меру наказания. По его словам, эффективные пенитенциарные системы способны защитить граждан без применения смертной казни.
