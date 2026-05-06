РФС объяснил присуждение «Уфе» технического поражения: клуб не подготовил «план Б»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему «Уфе» засчитали техническое поражение в матче с «СКА-Хабаровском». По словам Артура Григорьянца, ключевым фактором стало не само закрытие аэропорта, а организация маршрута команды. В РФС заявили, что «Уфа» выбрала схему перелёта с крайне короткой стыковкой, что создало высокий риск срыва поездки.

«Ссылка на закрытие аэропорта в связи с угрозой БПЛА не опровергает решение КДК, потому что КДК рассматривал не вопрос о том, была ли задержка рейса. Этот факт принимался во внимание. Ключевой вопрос был другим: почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в матче невозможным», — сказал он.

Он уточнил, что стыковка в Новосибирске составляла всего 47 минут, при этом существовали альтернативные варианты перелёта другими рейсами и авиакомпаниями. Отдельно отмечалось, что один из рейсов был готов ждать вылета команды более двух часов, однако после сдачи билетов «Уфой» стыковка была потеряна.

В РФС также сослались на регламент Первой лиги: команды должны прибывать на стадион заранее, а невыход на поле в течение 60 минут считается неявкой. Григорьянц подчеркнул, что оценивалась не только форс-мажорная ситуация с аэропортом, но и то, были ли приняты все возможные меры для участия в матче.

В КДК считают, что клуб не предусмотрел «план Б» и допустил организационные ошибки, из-за чего матч не состоялся. При этом «Уфа» сохраняет право подать апелляцию на принятое решение.