Чувствуете себя овощем после длинных праздников? Вот что делать в первые дни после возвращения

Длинные выходные закончились, а вы чувствуете себя так, будто участвовали в марафоне? Голова раскалывается, мысль о работе вызывает панику, а организм умоляет дать ему ещё три дня отдыха. Врачи называют это постпраздничным синдромом, и он мучает миллионы людей. Парадокс в том, что страдают все: и те, кто лежал на диване, и те, кто носился как угорелый. Life.ru собрал работающие способы вернуться к жизни без лишних страданий.

Верните режим сна по минутам

Как вернуться в рабочий режим после долгих выходных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Самая большая ошибка — резко вернуться к рабочему графику. Всю неделю вставали в семь утра, а в выходные спали до полудня. Теперь будильник звонит в шесть, и организм в шоке. Биологические часы сбиты настолько, что первые три дня вы живёте как зомби. Учёные выяснили: когда спите слишком долго несколько дней подряд, в мозге накапливается аденозин — вещество, которое тормозит нервную систему даже после пробуждения.

Что делать? За два дня до работы плавно возвращайтесь к графику. Если обычно встаёте в семь, в воскресенье поднимитесь хотя бы в девять. Каждый вечер ложитесь на полчаса раньше. Через три дня организм перестроится. Главное — никаких гаджетов в кровати! Синий свет убивает мелатонин и ломает режим. За час до сна уберите телефон, почитайте книгу или просто полежите с закрытыми глазами.

Двигайтесь правильно

В выходные вы либо лежали на диване, либо носились как безумный. Обе крайности вредны! Если всё время лежали, мышцы затекли, мозг получает мало кислорода. Если рвали жилы в зале, тело измотано. Врачи говорят: мышцам нужно до пяти дней на восстановление после чрезмерной нагрузки. А вы хотите во вторник быть бодрячком? Не выйдет!

Золотая середина — лёгкая активность каждый день. Прогулка на свежем воздухе минут тридцать творит чудеса! Кровь разгоняется, эндорфины вырабатываются, настроение поднимается. Отличный вариант — растяжка по утрам. Пятнадцать минут простых упражнений помогут телу проснуться. Главное правило: никаких резких нагрузок в первый день! Не надо в понедельник два часа тягать штангу. Так только добьёте организм окончательно.

Пейте воду как в пустыне

Восстановление после праздников: что делать в первую неделю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AePatt Journey

После застолий с алкоголем и солёной едой организм обезвожен, как Сахара. Многие не замечают, что пьют мало воды! А обезвоживание — это путь к головной боли, усталости и желанию лечь и не вставать. Простое правило: стакан воды после пробуждения, по стакану каждый час. Не залпом литр, а равномерно. Кофе и чай не считаются — они выводят жидкость. Нужна чистая вода!

Лайфхак: держите бутылку на столе на виду. Видите бутылку — делаете глоток. К концу дня наберётся нужное количество. Многие замечают: когда пьют достаточно, усталость исчезает. Если после обеда тянет в сон, выпейте воду вместо третьей чашки кофе. Часто сонливость — замаскированное обезвоживание. Кстати, про кофе: почитайте, что происходит с желудком, когда пьёте его сразу после пробуждения.

Питайтесь без фанатизма

В выходные ели всё подряд? Шашлык на завтрак, торт на обед, пицца на ужин? Организм в шоке, печень просит пощады. Первый порыв — сесть на диету и есть одни овощи. Стоп! Это такой же стресс, как переедание. Врачи предупреждают: голодание может привести к обезвоживанию и упадку сил. Возвращайтесь к питанию постепенно. Утром каша, днём суп, вечером рыба с овощами. Никаких детоксов на соках!

Главное правило: регулярность. Завтрак, обед, ужин в одно время. Организм входит в ритм и перестаёт требовать печенек каждый час. Между приёмами держите орехи, фрукты или йогурт. Не чипсы — от них сахар скачет и голод возвращается с удвоенной силой. Ужинайте за два часа до сна. Тяжёлый желудок ночью — плохой сон утром. Добавьте белковую пищу: яйца, рыбу, мясо. Организму нужны калории для восстановления.

Начинайте с простого

Постпраздничный синдром: как быстро прийти в норму. Фото © Shutterstock / FOTODOM / voronaman

Самая большая ошибка в первый рабочий день после длинных выходных — взяться за сложный проект. Мозг не включился, концентрация хромает, и через час вы тупо смотрите в экран. Психологи советуют начинать с простых задач. Разберите почту, составьте план, обновите списки. Такие задачи не требуют концентрации, но дают ощущение прогресса. Видите галочки в списке — мотивация растёт! К обеду мозг разогреется, можно браться за сложное.

Распределите нагрузку по неделе. Понедельник — лёгкий день. Вторник — задачи посложнее. Среда-четверг — пик продуктивности. Пятница — снова полегче. Такой подход помогает не сгореть в первые дни. Делайте перерывы! Каждый час вставайте, пройдитесь. Мозгу нужны паузы для перезагрузки. Если работаете дома, оденьтесь как для офиса. Мозг воспринимает это как сигнал: окей, мы на работе, пора включаться!

Восстановление после выходных — естественный процесс. Дайте себе время, не требуйте суперпродуктивности. Через три-четыре дня всё наладится. Главное — не пытайтесь в первый день вернуться к прежней скорости. Это невозможно! А если совсем тяжело, вспомните: впереди ещё столько выходных и праздников. Просто не угробьте себя в попытках резко вернуться к работе на всех парах. А ранее Life.ru рассказывал про новую смертельную опасность: что мы знаем про хантавирус и грозит ли новый локдаун?