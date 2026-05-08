День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 09:50

ХК «Авангард» не может вылететь из Ярославля из-за закрытого неба

Игроки «Авангарда» на льду. Обложка © Telegram / ХК «Авангард» Омск

Игроки «Авангарда» на льду. Обложка © Telegram / ХК «Авангард» Омск

Хоккеисты омского «Авангарда» не могут вылететь из Ярославля из-за ограничений, введённых в аэропорту на фоне попыток ВСУ атаковать город. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Команда всё ещё в Ярославле, так как аэропорт всё ещё закрыт. Сейчас стараемся организовать вылет из Москвы», — говорится в сообщении.

Гол россиянина Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» в плей-офф НХЛ
Гол россиянина Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» в плей-офф НХЛ

Напомним, «Авангард» уже имел проблемы с перелётом на матчи из-за ограничений в воздушном пространстве. В прошлый раз спортсмены застряли в родном Омске, из-за чего игру с «Локомотивом» даже хотели перенести в Екатеринбург.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Хоккей
  • ХК Авангард
  • Спорт
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar