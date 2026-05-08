ХК «Авангард» не может вылететь из Ярославля из-за закрытого неба

Хоккеисты омского «Авангарда» не могут вылететь из Ярославля из-за ограничений, введённых в аэропорту на фоне попыток ВСУ атаковать город. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Команда всё ещё в Ярославле, так как аэропорт всё ещё закрыт. Сейчас стараемся организовать вылет из Москвы», — говорится в сообщении.

Напомним, «Авангард» уже имел проблемы с перелётом на матчи из-за ограничений в воздушном пространстве. В прошлый раз спортсмены застряли в родном Омске, из-за чего игру с «Локомотивом» даже хотели перенести в Екатеринбург.