NANSI & SIDOROV и их «Сирень» — в завершающем выпуске спецпроекта «Письмо деду»
Сегодня, в День Победы, LIFE завершает спецпроект «Письмо деду» — серию личных видеообращений, в которых известные люди писали письма своим родным из поколения победителей.
Обложка © Life.ru
Героями финального выпуска стали NANSI & SIDOROV. Самым пронзительным моментом эпизода становится письмо Насти — Анастасии Белявской — своему прадедушке Емельяну Тимофеевичу Андину. Это очень личный и тихий разговор с человеком, которого она никогда не знала, но чьё отсутствие и чья судьба всю жизнь ощущались в семье почти физически.
Видео © Life.ru
Настя вспоминает, что её прадед ушёл на фронт из Владивостока — города, который и для неё самой остаётся очень важным и любимым. Емельян Тимофеевич был врачом, и это, как признаётся певица, каждый раз вызывает у неё особое восхищение. В этих словах — не только семейная память, но и гордость за человека, который спасал жизни и сам оказался в самом страшном времени.
Особую боль в этом письме хранит история её прабабушки и всей семьи. Когда пришло известие, что прадед пропал без вести, его жена не хотела верить, что его больше нет. Не верили и дочери. Семья жила надеждой, что он всё-таки жив — пусть далеко, пусть раненый, но живой.
«Бабушка искала тебя всю жизнь. Всю жизнь надеялась, что ты живой. Пусть далеко, пусть раненый, но живой», — говорит Настя.
Эта фраза, пожалуй, становится главным нервом выпуска. В ней не только память о подвиге, но и память о долгом ожидании, о любви, которая не смирилась с потерей, и о боли, которую война оставила в семье на десятилетия. В таком ракурсе Победа перестаёт быть абстрактной датой и становится личной семейной историей — с ожиданием, слезами, верностью и надеждой. Настя подчёркивает: даже если Емельяна Тимофеевича не успели наградить медалями и орденами, для семьи он навсегда остался героем.
«Пусть тебя не успели наградить медалями и орденами, для нашей семьи ты герой. Для нашей страны ты герой. И да, мы тогда победили», — говорит она в финале письма.
Этот выпуск ребята завершают исполнением припева песни «Сирень», созданной в рамках проекта VK Добро. После личного обращения к прадеду эта композиция звучит как продолжение того же разговора — уже не только словами, но и музыкой. В ней остаётся главный нерв финального выпуска: память о тех, кто не вернулся, благодарность за Победу и тихая надежда, которую семьи проносят через поколения.
Заключительный выпуск «Письма деду» получился особенно щемящим. Он не только завершает проект, но и очень точно собирает его главный смысл: память о войне живёт не только в датах и памятниках, но и в семейных историях, в незаживших ожиданиях, в старых поисках, в любви к тем, кто не вернулся, и в словах благодарности, которые потомки продолжают произносить спустя десятилетия.
Спецпроект LIFE «Письмо деду» к 9 Мая стал серией личных разговоров через время — с теми, кого уже нельзя обнять, но кого по-прежнему невозможно забыть. Наша редакция сердечно благодарит всех героев спецпроекта, которые откликнулись на наше предложение и приняли в нём участие. Для каждого из них это был не просто съёмочный эпизод, а очень личный разговор с семейной памятью — с теми, кого уже нельзя обнять, но невозможно забыть. Спасибо за доверие, искренность и готовность поделиться историями своих родных из поколения победителей. Именно благодаря этим письмам проект получился таким живым, честным и по-настоящему человеческим.