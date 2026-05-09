NANSI & SIDOROV и их «Сирень» — в завершающем выпуске спецпроекта «Письмо деду»

Героями финального выпуска стали NANSI & SIDOROV. Самым пронзительным моментом эпизода становится письмо Насти — Анастасии Белявской — своему прадедушке Емельяну Тимофеевичу Андину. Это очень личный и тихий разговор с человеком, которого она никогда не знала, но чьё отсутствие и чья судьба всю жизнь ощущались в семье почти физически.

Видео © Life.ru

Настя вспоминает, что её прадед ушёл на фронт из Владивостока — города, который и для неё самой остаётся очень важным и любимым. Емельян Тимофеевич был врачом, и это, как признаётся певица, каждый раз вызывает у неё особое восхищение. В этих словах — не только семейная память, но и гордость за человека, который спасал жизни и сам оказался в самом страшном времени.

Особую боль в этом письме хранит история её прабабушки и всей семьи. Когда пришло известие, что прадед пропал без вести, его жена не хотела верить, что его больше нет. Не верили и дочери. Семья жила надеждой, что он всё-таки жив — пусть далеко, пусть раненый, но живой.

«Бабушка искала тебя всю жизнь. Всю жизнь надеялась, что ты живой. Пусть далеко, пусть раненый, но живой», — говорит Настя.

Эта фраза, пожалуй, становится главным нервом выпуска. В ней не только память о подвиге, но и память о долгом ожидании, о любви, которая не смирилась с потерей, и о боли, которую война оставила в семье на десятилетия. В таком ракурсе Победа перестаёт быть абстрактной датой и становится личной семейной историей — с ожиданием, слезами, верностью и надеждой. Настя подчёркивает: даже если Емельяна Тимофеевича не успели наградить медалями и орденами, для семьи он навсегда остался героем.

«Пусть тебя не успели наградить медалями и орденами, для нашей семьи ты герой. Для нашей страны ты герой. И да, мы тогда победили», — говорит она в финале письма.

Этот выпуск ребята завершают исполнением припева песни «Сирень», созданной в рамках проекта VK Добро. После личного обращения к прадеду эта композиция звучит как продолжение того же разговора — уже не только словами, но и музыкой. В ней остаётся главный нерв финального выпуска: память о тех, кто не вернулся, благодарность за Победу и тихая надежда, которую семьи проносят через поколения.

Заключительный выпуск «Письма деду» получился особенно щемящим. Он не только завершает проект, но и очень точно собирает его главный смысл: память о войне живёт не только в датах и памятниках, но и в семейных историях, в незаживших ожиданиях, в старых поисках, в любви к тем, кто не вернулся, и в словах благодарности, которые потомки продолжают произносить спустя десятилетия.