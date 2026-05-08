Аделина Сотникова написала письмо прадеду-герою в спецпроекте LIFE к 9 Мая

Героиней пятого выпуска стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Она обратилась к своему прадедушке — Александру Васильевичу, человеку, который прошёл войну и стал для семьи примером настоящего мужества.

Это письмо невозможно отправить адресату. Но именно поэтому оно звучит особенно остро: как разговор с тем, кого уже нельзя обнять, расспросить, поблагодарить лично и посадить рядом, чтобы наконец сказать всё, что годами копилось в сердце.

«Я пишу тебе это письмо, хотя и понимаю, что ты его не прочтёшь. Но мне очень важно сказать тебе всё, что накопилось в сердце, словно мы сидим рядом и разговариваем по-настоящему», — говорит Сотникова.

В своём обращении фигуристка вспоминает, что много слышала о прадедушке и его фронтовом пути. Для неё он — не абстрактный герой из прошлого, а родной человек, благодаря которому следующие поколения получили саму возможность жить под мирным небом.

«Ты был настоящим героем. И не в словах, а на деле», — звучит в письме.

Особенно пронзительно Сотникова говорит о связи между его подвигом и собственной жизнью. Когда её прадед сражался за Родину, он не мог знать, что спустя десятилетия будет жить его правнучка — выйдет на лёд, будет мечтать, побеждать, радоваться солнцу и просто жить.

В этом и есть главный нерв выпуска: большая Победа здесь становится очень личной. Она проявляется не только в датах, хронике и учебниках, а в судьбах потомков — в детях, внуках и правнуках, которые смогли родиться, выбрать свой путь и добиться своих побед.

Сотникова признаётся, что ощущает в себе часть силы, которую унаследовала от прадедушки. Когда становится тяжело и кажется, что сил больше нет, она вспоминает его путь — опасность, голод, усталость, боль и способность подниматься снова.

«Когда в жизни бывает тяжело, когда кажется, что больше нет сил, я вспоминаю тебя. И это даёт мне силы идти вперёд», — говорит фигуристка.

Письмо Аделины Сотниковой — это не только признание в любви и благодарности. Это попытка вслух назвать то, что часто остаётся внутри семьи: наши сегодняшние возможности, победы и мечты стоят на плечах тех, кто когда-то прошёл через невозможное.