Отражена атака БПЛА на супермаркет и многоэтажку в Чечне, ранены 6 человек

В Чечне отразили атаку пяти беспилотников, которые целились в гражданские объекты. Дроны сбили силами ПВО. Об этом сообщил вице-премьер правительства, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

В результате атаки пострадали три гражданских объекта: супермаркет, многоэтажный дом и частное строение. Ещё два БПЛА рухнули на поля. В результате налёта дронов пострадали шесть мирных жителей, всем сразу оказали помощь. В регионе уже начаты восстановительные работы за счёт средств регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.