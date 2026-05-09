Отражена атака БПЛА на супермаркет и многоэтажку в Чечне, ранены 6 человек
В Чечне отразили атаку пяти беспилотников, которые целились в гражданские объекты. Дроны сбили силами ПВО. Об этом сообщил вице-премьер правительства, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Сегодня предотвращена очередная террористическая атака киевского режима, направившего пять БПЛА на гражданскую инфраструктуру Чеченской Республики», — рассказал Дудаев ТАСС.
В результате атаки пострадали три гражданских объекта: супермаркет, многоэтажный дом и частное строение. Ещё два БПЛА рухнули на поля. В результате налёта дронов пострадали шесть мирных жителей, всем сразу оказали помощь. В регионе уже начаты восстановительные работы за счёт средств регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.
Напомним, что ВСУ уже нарушили перемирие 8970 раз, совершив 1173 обстрела и нанеся 7151 удар БПЛА. Кроме того, за сутки средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиабомб и реактивный снаряд HIMARS американского производства. За период перемирия были 18 регионов России. В Минобороны подчеркнули, что российские войска строго соблюдают перемирие и зеркально отвечают на нарушения со стороны ВСУ.
