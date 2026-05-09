День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 13:03

Отражена атака БПЛА на супермаркет и многоэтажку в Чечне, ранены 6 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

В Чечне отразили атаку пяти беспилотников, которые целились в гражданские объекты. Дроны сбили силами ПВО. Об этом сообщил вице-премьер правительства, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Сегодня предотвращена очередная террористическая атака киевского режима, направившего пять БПЛА на гражданскую инфраструктуру Чеченской Республики», — рассказал Дудаев ТАСС.

В результате атаки пострадали три гражданских объекта: супермаркет, многоэтажный дом и частное строение. Ещё два БПЛА рухнули на поля. В результате налёта дронов пострадали шесть мирных жителей, всем сразу оказали помощь. В регионе уже начаты восстановительные работы за счёт средств регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова — по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Цель — мирные люди: При ударе дрона под Белгородом ранены пятеро, включая девочку и врачей
Цель — мирные люди: При ударе дрона под Белгородом ранены пятеро, включая девочку и врачей

Напомним, что ВСУ уже нарушили перемирие 8970 раз, совершив 1173 обстрела и нанеся 7151 удар БПЛА. Кроме того, за сутки средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиабомб и реактивный снаряд HIMARS американского производства. За период перемирия были 18 регионов России. В Минобороны подчеркнули, что российские войска строго соблюдают перемирие и зеркально отвечают на нарушения со стороны ВСУ.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar