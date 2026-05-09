Оренбуржец, прорвавшийся к губернатору Паслеру, стал звездой на родине

Оренбуржец Серик Таспаков, который в Екатеринбурге рвался на приём к губернатору Денису Паслеру и в итоге угодил за решётку, стал в родном регионе настоящей звездой. Мужчина признался, что его приветствуют даже незнакомые люди и выражают поддержку.

По словам Таспакова, когда он вернулся из Екатеринбурга в Оренбург и ждал на дороге автобус, мимо проезжали машины, водители сигналили и махали руками, а ему было приятно. Даже начальник на работе отнёсся к ситуации с пониманием и дал несколько выходных, отметил собеседник URA.ru.