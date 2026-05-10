10 мая, 14:46

Калуга простилась с убитым чемпионом России по многоборью Исаевым

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _venom_90

В Калуге прошли похороны Дмитрия Исаева — чемпиона России по функциональному многоборью. Об этом сообщил ТАСС главный тренер клуба, где выступал погибший, Роман Минаев.

По его словам, Исаева похоронили на кладбище в Рождествено, а отпевание прошло в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги.

Дмитрий Исаев был застрелен в Калуге в ночь на 7 мая. Врачи пытались спасти спортсмена после ранения, но он умер в реанимации. В убийстве обвиняют бывшего ухажёра его нынешней девушки — тот не смог смириться с расставанием и затаил обиду. Подозреваемого в убийстве Евгения Родина задержали в Брянской области, против него возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). В суде Родин раскаялся и признал свою вину.

«Как без тебя жить»: Девушка убитого чемпиона Исаева сделала душераздирающее заявление

Ранее знакомые Дмитрия Исаева заявили, что спортсмен отличался добрым и жизнерадостным характером и был абсолютно неконфликтным человеком. Товарищ погибшего Борис Денисов охарактеризовал Исаева как добродушного человека, всегда пребывавшего в отличном настроении. По его словам, спортсмен никогда никому не делал зла и не давал поводов для вражды.

Юлия Сафиулина
