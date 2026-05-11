Минздрав: Семеро детей и взрослый остаются в больнице после аварии под Омском

Глава Минздрава Омской области Дмитрий Маркелов навестил пострадавших в результате аварии, которая произошла накануне в Тюкалинском районе. На контроле врачей остаются один взрослый и семеро несовершеннолетних.

По словам чиновника, все пациенты, оставленные в стационарах Омска, находятся в лёгкой степени тяжести. Необходимые обследования уже проведены.

С пострадавшими работают психологи. Кроме того, местные врачи провели телемедицинские консультации с федеральными центрами, чтобы исключить любые риски для здоровья. Сейчас все дети и взрослый получают полный комплекс необходимой помощи.