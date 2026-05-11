11 мая, 12:22

Минздрав: Семеро детей и взрослый остаются в больнице после аварии под Омском

Обложка © VK / Дмитрий Маркелов

Глава Минздрава Омской области Дмитрий Маркелов навестил пострадавших в результате аварии, которая произошла накануне в Тюкалинском районе. На контроле врачей остаются один взрослый и семеро несовершеннолетних.

По словам чиновника, все пациенты, оставленные в стационарах Омска, находятся в лёгкой степени тяжести. Необходимые обследования уже проведены.

С пострадавшими работают психологи. Кроме того, местные врачи провели телемедицинские консультации с федеральными центрами, чтобы исключить любые риски для здоровья. Сейчас все дети и взрослый получают полный комплекс необходимой помощи.

СК: Жизни детей после ДТП под Омском ничего не угрожает

Напомним, что авария случилась на трассе, когда пассажирский микроавтобус вылетел на встречку и врезался в грузовик. Один ребёнок скончался до прибытия врачей, ещё девять человек — среди них шестеро детей — получили ранения. Транспорт перевозил футбольную команду. Пострадавших доставили в больницы Омска. У всех травмы разной степени тяжести. В Следственном комитете завели уголовное дело по статье о небезопасных услугах. Как уточнил замначальника местной Госавтоинспекции Игорь Триколе, причиной столкновения стал выезд школьного автобуса на полосу встречного движения.

Дарья Денисова
