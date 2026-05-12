12 мая, 11:17

Новый патриарх Грузии Шио III официально вступил на престол

Обложка © Wikipedia / president.ge

В древнем городе Мцхета в кафедральном соборе Светисцховели состоялась церемония интронизации новоизбранного католикоса-патриарха всея Грузии Шио III (в миру Элизбар Муджири). С этого момента он официально занял патриарший престол.

В стенах храма раздалось восклицание «Аксиос!», что в переводе с греческого языка означает «Достоин».

Напомним, расширенное собрание Грузинской церкви прошло 11 мая в тбилисском храме Цминда Самеба (Святой Троицы). В собрании приняли участие около 1,2 тысячи человек. Однако решающее слово принадлежало только 39 членам Священного синода. Известно, что 22 из них отдали свои голоса за митрополита Шио.

Патриарх Кирилл поздравил митрополита Шио с избранием главой Грузинской церкви
В марте этого года сообщалось о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 17 марта он был экстренно госпитализирован с внутренним кровотечением. Согласно церковным канонам, имя следующего патриарха должны были объявить в срок от 40 дней до двух месяцев после смерти предшественника.

Вероника Бакумченко
