Новый патриарх Грузии Шио III официально вступил на престол

В древнем городе Мцхета в кафедральном соборе Светисцховели состоялась церемония интронизации новоизбранного католикоса-патриарха всея Грузии Шио III (в миру Элизбар Муджири). С этого момента он официально занял патриарший престол.

В стенах храма раздалось восклицание «Аксиос!», что в переводе с греческого языка означает «Достоин».

Напомним, расширенное собрание Грузинской церкви прошло 11 мая в тбилисском храме Цминда Самеба (Святой Троицы). В собрании приняли участие около 1,2 тысячи человек. Однако решающее слово принадлежало только 39 членам Священного синода. Известно, что 22 из них отдали свои голоса за митрополита Шио.