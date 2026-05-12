Новый патриарх Грузии Шио III официально вступил на престол
В древнем городе Мцхета в кафедральном соборе Светисцховели состоялась церемония интронизации новоизбранного католикоса-патриарха всея Грузии Шио III (в миру Элизбар Муджири). С этого момента он официально занял патриарший престол.
В стенах храма раздалось восклицание «Аксиос!», что в переводе с греческого языка означает «Достоин».
Напомним, расширенное собрание Грузинской церкви прошло 11 мая в тбилисском храме Цминда Самеба (Святой Троицы). В собрании приняли участие около 1,2 тысячи человек. Однако решающее слово принадлежало только 39 членам Священного синода. Известно, что 22 из них отдали свои голоса за митрополита Шио.
В марте этого года сообщалось о кончине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 17 марта он был экстренно госпитализирован с внутренним кровотечением. Согласно церковным канонам, имя следующего патриарха должны были объявить в срок от 40 дней до двух месяцев после смерти предшественника.
