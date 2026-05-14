«Все яйца в одной корзине держать опасно»: В Госдуме дали россиянам совет по сбережениям

В 2026 году россиянам не стоит хранить все сбережения в одном месте. Лучше распределить деньги между разными банками, счетами и финансовыми активами, считает депутат Госдумы Николай Арефьев.

В беседе с Life.ru он заявил, что универсального решения для всех нет. Выбор зависит от того, где живёт человек, какие финансовые инструменты ему доступны и насколько удобно ему управлять накоплениями.

«Как сейчас принято говорить, «все яйца в одной корзине держать опасно». Поэтому мой совет такой: деньги в 2026 году нужно хранить в разных местах — в разных банках, на разных биржах, в разных ценных бумагах», — сказал Арефьев.

Депутат отметил, что в сельской местности возможностей может быть меньше. Иногда рядом есть только один банк, а поездки в другие отделения или оформление дополнительных документов занимают слишком много времени.

При этом хранение наличных дома он назвал не лучшим вариантом. По словам Арефьева, деньги «под подушкой» быстро теряют покупательную способность, поэтому накопления должны хотя бы частично работать и приносить проценты.

Тема сбережений остаётся болезненной для многих семей: цены растут, ставки по вкладам меняются, а к инвестициям люди часто относятся с осторожностью. Поэтому вопрос уже не только в том, где можно заработать больше, но и в том, как не потерять накопленное. На этом фоне совет не держать все деньги в одном месте выглядит особенно практичным. Распределение накоплений между разными банками, учреждениями и активами помогает снизить зависимость от одного решения и уменьшить возможные потери.

Напомним, что в апреле Центробанк понизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых. Банки последуют за регулятором и уменьшат проценты по депозитам. Экономисты предложили альтернативы вкладам и назвали направления, куда выгоднее направлять сбережения после изменения ставки.