Новая «гениальная» фраза: Кличко «воскресил» погибшего год назад бойца ВСУ
Кличко рассказал, что сегодня общался с погибшим год назад бойцом ВСУ
Обложка © Telegram / Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пообщался сегодня в украинской столице с бойцом ВСУ, погибшим год назад. Очередную «гениальную» фразу, достойную мемов, бывший боксёр выдал во время заседания.
Кличко встретился с убитым. Видео © Telegram / Столица Абсурда
«Был сегодня на месте трагедии. Ко мне подошёл парень из 112-й бригады. Он рассказал, что вся его семья жила в этом доме, год назад он умер», — сказал он.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ВС РФ обрушили на украинскую столицу массированный удар дронами и баллистическими ракетами. В ходе атаки повреждения получил завод в Киевской области, где ремонтируют истребители. А производитель дронов Skyeton сообщил об уничтожении своего офиса в украинской столице.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.