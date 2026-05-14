Новая «гениальная» фраза: Кличко «‎воскресил» погибшего год назад бойца ВСУ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пообщался сегодня в украинской столице с бойцом ВСУ, погибшим год назад. Очередную «гениальную‎» фразу, достойную мемов, бывший боксёр выдал во время заседания.

«Был сегодня на месте трагедии. Ко мне подошёл парень из 112-й бригады. Он рассказал, что вся его семья жила в этом доме, год назад он умер», — сказал он.