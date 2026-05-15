Народный календарь: Борис и Глеб Сеятели, соловьиный праздник самых первых святых на Руси
15 мая в народном календаре — день, окутанный множеством традиций, примет и названий. В этот день православная Церковь чтит память святых князей Бориса и Глеба, а в народе его с особым трепетом называют Борис и Глеб Сеятели, или Соловьиный праздник. Но мало кто знает, что этот день посвящён первым русским святым. Life.ru рассказывает историю, традиции и приметы древнего праздника!
История праздника 15 мая: первые русские святые
Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб, в святом крещении — Роман и Давид, младшие сыновья киевского князя Владимира Святославича (крестителя Руси) и его жены, византийской царевны Анны. Они стали первыми русскими святыми, канонизированными как Русской, так и Константинопольской церквями. В 1015 году после смерти князя Владимира между его сыновьями вспыхнула междоусобная борьба. Старший брат Святополк, прозванный в народе Окаянным, замыслил убить своих братьев, чтобы единолично завладеть престолом.
Борис, узнав о заговоре, не стал собирать войско и, движимый христианской любовью и смирением, отказался поднимать руку на родного брата. Он был убит в своём шатре на реке Альте. Ту же участь наёмники уготовили и Глебу в устье реки Смядыни. Их мученическая кончина стала символом кротости и братской любви.
После смерти братьев их старший брат Ярослав Мудрый, который боролся со Святополком, погрёб тела в церкви Святого Василия в Вышгороде. Позже, после пожара в храме, князь Ярослав и митрополит Иоанн обнаружили их нетленными и источающими благоухание, что является признаком святости по церковным канонам. И именно перенесение мощей святых в 1115 году в каменный Борисоглебский собор Церковь празднует 15 мая, что стало первым православным праздником, учреждённым на Руси.
Народный календарь: почему 15 мая Борис и Глеб Сеятели
Церковный праздник органично слился с народным аграрным календарём. Название «Сеятели» закрепилось за ним неслучайно: именно с этого дня крестьяне активно продолжали засеивать поля. В народе говорили: «Борис и Глеб сеют хлеб». Кроме того, 15 мая начиналась посадка огурцов и тыкв. Существовал очень интересный обычай: чтобы овощи уродились большими и вкусными, в грядку закапывали пестик от ступки. Но при чём тут соловьи?
Соловьиный праздник: приметы и поверья
Второе народное название 15 мая — Соловьиный праздник. Наши предки верили, что именно с этого дня после долгой зимы начинали петь соловьи. Прилёт соловьёв и их звонкие трели считались верным признаком того, что весна пошла на убыль, а на смену ей спешит лето.
Соловьиный праздник был богат на приметы:
- Соловей поёт всю ночь — следующий день будет солнечным.
- Если слышны громкие и основательные соловьиные трели — лето уже не за горами.
- Услышать соловья раньше, чем кукушку, — к счастливому и благополучному лету.
- Если соловей замолкает — это верный знак приближающейся грозы или затяжного дождя
Что можно делать 15 мая?
- Работать в поле и огороде: проводить сев, сажать огурцы и тыквы.
- Ходить в гости или на ярмарку: дорога в этот день считалась «счастливой».
- Проводить важные переговоры: наши предки верили, что в этот день любые беседы, особенно с начальством, пройдут успешно.
- Слушать соловья: это сулило счастье и благополучие на весь год.
- Посетить церковь и помолиться святым Борису и Глебу
Что нельзя делать в Соловьиный день?
- Ничего не делать: считалось, что безделье в этот день приведёт к неудаче.
- Ругаться, спорить, завидовать и желать зла другим.
- Считать деньги после заката солнца: это могло привести к финансовым потерям.
- Ходить с пустым кошельком: в кошельке в этот день обязательно должны были лежать монеты или купюры, иначе можно было весь год провести в бедности.
- Тратить последние деньги, оставляя себя без средств.
- Давать в долг.
- Забирать найденные деньги: их следовало отдать в качестве милостыни или пожертвовать в храм.
Народные приметы на 15 мая
В народе говорили: «Соловей запел — вода на убыль пошла». 15 мая все ждали первой соловьиной трели и прислушивались к кукушке. Остальные приметы мы собрали в таблицу, чтобы сохранить эту информацию было удобнее.
Праздник Борис и Глеб Сеятели — это удивительный пример того, как в народной культуре тесно переплелись христианские ценности и многовековые языческие традиции. Это день смирения и любви в православном понимании, а в народном — день активного труда на земле, весёлых соловьиных трелей и надежды на богатый урожай.
