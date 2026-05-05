День Георгия Победоносца 6 мая: 5 главных молитв, которые нужно читать для защиты

День Георгия Победоносца — это не просто дата в церковном календаре, а особый момент, когда к одному из самых почитаемых святых обращаются за силой, защитой и внутренней опорой. Его образ знают даже те, кто далёк от религии: воин на коне, поражающий змея, стал символом победы над злом, страхом и несправедливостью.

Георгий жил в III–IV веках и был римским воином, который открыто исповедовал христианство во времена жестоких гонений. За веру он принял мученическую смерть, но именно это сделало его одним из главных защитников в православной традиции. Считается, что он покровительствует воинам, путешественникам, земледельцам, а также всем, кто оказался в опасности или ищет справедливости.

К святому Георгию обращаются, когда нужно выстоять, защитить себя и близких, преодолеть страх или несправедливое давление. Его почитают как небесного заступника, который помогает «разить змея», будь то реальные угрозы или внутренние сомнения. Поэтому 6 мая молитвы к нему звучат особенно сильно: по традиции именно в этот день просьбы о защите, помощи в борьбе и избавлении от зла считаются наиболее действенными.

В этот праздник верующие читают особые молитвы — о защите дома, семьи, здоровья и духовной стойкости. Они становятся не просто словами, а внутренней опорой, которая помогает собраться, не поддаться страху и сохранить силу духа в любой ситуации.

Молитва за спасение народа и страны

Фото © Wikipedia

«Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющийся людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Это сильная просьба о защите и поддержке в трудные времена. Здесь просят Георгия Победоносца помочь в борьбе с врагами, укрепить силы и не оставить в беде. Подходит, когда есть ощущение давления, угрозы, конфликтов, несправедливости. Её читают за себя, близких, страну, особенно в моменты страха, борьбы или жизненных испытаний.

Молитва, чтобы справиться с тяжестью на душе (Кондак, глас 4-й)

Фото © Life.ru

«Возделан от Бога, показался еси благочестия делатель честнейший, добродетелей рукояти собрав себе: сеяв бо в слезах, веселием жнеши: страдальчествовав же кровию, Христа приял еси: и молитвами, святе, твоими, всем подаеши прегрешений прощение».

Про внутреннее очищение и прощение. В ней говорится о том, что через страдания и веру человек приходит к свету, и просят отпустить грехи. Подходит, когда чувствуете вину, тяжесть на душе, хотите начать заново или справиться с внутренними переживаниями.

Молитва о помощи и защите (Тропарь)

«Яко пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, православных поборниче, победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим».

Короткая молитва о помощи и защите. Здесь Георгий выступает как освободитель, защитник слабых и врач. Подходит в моменты, когда нужна быстрая поддержка: болезнь, тревога, опасная ситуация, стресс.

Молитва о благодарности великомученнику Георгию за защиту (Величание)

«Величием тя, страстотерпче святый великомучениче и победоносче Георгие, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси».

Это не просьба, а прославление святого. Через благодарность и признание его подвига человек духовно «настраивается» на силу и защиту. Подходит, когда хочется поблагодарить, укрепить веру или начать молитву с уважения и внутреннего настроя.

Молитва о здоровье и защите от сил зла

Фото © Life.ru

«О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Призри на ны скорою твоею помощию и умоли Человеколюбца Бога, да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости. Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего тихое и богоугодное житие, здравие же душевное и телесное, земли плодородие и во всем изобилие, и да не во зло обратим даруемая нам тобою от Всещедраго Бога, но во славу святаго Имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления, да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление и да укрепит непременяемым миром и благословением. Изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам по исходе нашем из жития сего от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его и неосужденным предстати Престолу Господа славы. Услыши нас, страстотерпче Христов Георгие, и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога, да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость со Ангелы и Архангелы и всеми святыми одесную Правосуднаго Судии стати и Того выну славити со Отцем и Святым Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».