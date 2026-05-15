«Вся жизнь была яркой»: Гендиректор ОТР рассказал, каким ему запомнился Молчанов
Владимир Молчанов. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
Телеведущий Владимир Молчанов сделал много хорошего для телеканала ОТР. Об этом на церемонии прощания журналистам рассказал гендиректор канала Виталий Игнатенко. Он охарактеризовал почившего как человека доброго и редкого своим отношением к жизни.
Вся жизнь Молчанова была яркой.
«Как телевизионного мастера вы его знаете. Мы потеряли выдающуюся личность», — сказал глава ОТР.
Он отметил, что вся жизнь Молчанова была очень яркой, но телеведущий начал «терять силы» после кончины супруги.
Напомним, народный артист РСФСР Владимир Кириллович скончался 12 мая в Израиле на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Он был известен как ведущий легендарной программы «До и после полуночи» и одним из основателей телекомпании «ВИD». Интеллигентная манера подачи, глубокий аналитический подход и запоминающийся голос сделали его любимцем миллионов телезрителей. Прощание с ним проходит в церкви Космы и Дамиана в Москве.
