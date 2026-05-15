«Вся жизнь была яркой»: Гендиректор ОТР рассказал, каким ему запомнился Молчанов

Телеведущий Владимир Молчанов сделал много хорошего для телеканала ОТР. Об этом на церемонии прощания журналистам рассказал гендиректор канала Виталий Игнатенко. Он охарактеризовал почившего как человека доброго и редкого своим отношением к жизни.

«Как телевизионного мастера вы его знаете. Мы потеряли выдающуюся личность», — сказал глава ОТР.

Он отметил, что вся жизнь Молчанова была очень яркой, но телеведущий начал «терять силы» после кончины супруги.